В РФ хотят увеличить к лету в 4 раза количество авиарейсов из РФ в Турцию

Количество авиарейсов из РФ в Турцию, выполняемых российскими и турецкими авиакомпаниями, в летний период должно быть в четыре раза больше, чем сейчас, чтобы удовлетворить спрос и стабилизировать выросшие в этом году цены на авиабилеты, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Каждый месяц в рамках соглашения о взаимных перевозках авиавласти наших стран обсуждают и утверждают процесс увеличения числа рейсов. Сейчас, не в пик сезона, 200 рейсов в неделю вполне соответствует спросу. В мае надо будет уже 300-400 рейсов, а к лету, учитывая, что Турция еще и транзитный пункт, их должно быть не менее 850 в неделю", - сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

По словам эксперта, сейчас на направлении летают девять российских авиакомпаний и четыре турецких. Ожидается, что к началу сезона число перевозчиков РФ вырастет до 11, а Турции - до пяти.

"Цены на турпакеты в Турцию выросли примерно на 25-30% из-за подорожавших отелей и наземных услуг. Плюс на цены давит ослабление рубля: летом 2022 года курс составлял 60 рублей за доллар, а сейчас - 80", - подчеркнул он.

Полетные программы туроператоров делают пакетный отдых более доступным по ценам, но они одни, по словам Горина, также не смогут покрыть весь спрос, особенно в регионах.

"Мы рассчитываем, что российские и турецкие авиационные власти сумеют договориться о необходимом объеме перевозки с учетом паритета сторон. В июне 2022 года только 44 российских самолета могли летать в Турцию, к сегодняшнему моменту флот вырос, многие суда выкуплены у лизингодателей, в итоге из 800 российских авиалайнеров на линию можно ставить уже 180. Это дает надежду на значительное увеличение квот на направлении", - сказал эксперт.

Но, как подчеркнул Горин, пока процесс согласования квот на международные рейсы идет медленнее, чем хотелось бы.

"РСТ выступает за расширение перевозки в Турцию. Это единственный способ обеспечить спрос на направлении и доступные цены. В отличие от прошлого года, у нас сейчас открыто 34 международных направления, туристических из них не более трети, причем это в основном Юго-Восточная Азия или Ближний Восток, где лето - низкий сезон. Поэтому основным зарубежным направлением будет Турция. Если перевозки окажется мало, билеты останутся очень дорогими", - подытожил вице-президент РСТ.