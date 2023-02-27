Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.02 $/bbl +/- WTI 76.32 +0.93 Brent 83.16 +0.95

Транспорт и связь 27.02.2023 22:51

В РФ хотят увеличить к лету в 4 раза количество авиарейсов из РФ в Турцию

Количество авиарейсов из РФ в Турцию, выполняемых российскими и турецкими авиакомпаниями, в летний период должно быть в четыре раза больше, чем сейчас, чтобы удовлетворить спрос и стабилизировать выросшие в этом году цены на авиабилеты, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Каждый месяц в рамках соглашения о взаимных перевозках авиавласти наших стран обсуждают и утверждают процесс увеличения числа рейсов. Сейчас, не в пик сезона, 200 рейсов в неделю вполне соответствует спросу. В мае надо будет уже 300-400 рейсов, а к лету, учитывая, что Турция еще и транзитный пункт, их должно быть не менее 850 в неделю", - сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

По словам эксперта, сейчас на направлении летают девять российских авиакомпаний и четыре турецких. Ожидается, что к началу сезона число перевозчиков РФ вырастет до 11, а Турции - до пяти.

"Цены на турпакеты в Турцию выросли примерно на 25-30% из-за подорожавших отелей и наземных услуг. Плюс на цены давит ослабление рубля: летом 2022 года курс составлял 60 рублей за доллар, а сейчас - 80", - подчеркнул он.

Полетные программы туроператоров делают пакетный отдых более доступным по ценам, но они одни, по словам Горина, также не смогут покрыть весь спрос, особенно в регионах.

"Мы рассчитываем, что российские и турецкие авиационные власти сумеют договориться о необходимом объеме перевозки с учетом паритета сторон. В июне 2022 года только 44 российских самолета могли летать в Турцию, к сегодняшнему моменту флот вырос, многие суда выкуплены у лизингодателей, в итоге из 800 российских авиалайнеров на линию можно ставить уже 180. Это дает надежду на значительное увеличение квот на направлении", - сказал эксперт.

Но, как подчеркнул Горин, пока процесс согласования квот на международные рейсы идет медленнее, чем хотелось бы.

"РСТ выступает за расширение перевозки в Турцию. Это единственный способ обеспечить спрос на направлении и доступные цены. В отличие от прошлого года, у нас сейчас открыто 34 международных направления, туристических из них не более трети, причем это в основном Юго-Восточная Азия или Ближний Восток, где лето - низкий сезон. Поэтому основным зарубежным направлением будет Турция. Если перевозки окажется мало, билеты останутся очень дорогими", - подытожил вице-президент РСТ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АВИАКОМПАНИИ, РЕЙСЫ


Похожие новости


Землетрясения в Турции не должны сказаться на темпах строительства АЭС «Аккую» Торговля РФ рассчитывает на сохранение объемов поставок овощей и фруктов из Турции Газовый хаб в Турции будет создан, но реализация проекта может сдвинуться по времени из-за землетрясения - Песков Экспортеры РФ не ожидают критических сбоев в поставках зерна в Турцию из-за землетрясения Путин заявляет о готовности России оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения Турция в 2022г увеличила поставки цитрусовых в РФ на 1,1%, за пять лет довела их почти до $2 млрд Турпоток в Турцию в 2022г вырос на 80% Отношения Путина и Эрдогана основаны на взаимном доверии - Песков В Стамбуле 22 февраля пройдет саммит, посвященный годовщине российско-украинской войны Эрдоган обсудил с Путиным идею производства в Турции муки из российского зерна и поставки её в Африку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az