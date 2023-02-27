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Карабах 27.02.2023 18:10

Азербайджан требует от Армении компенсации и возмещения ущерба за незаконную эксплуатацию энергоресурсов Карабаха и В.Зангезура в течение 30 лет

Азербайджан в понедельник инициировал межгосударственный арбитражный процесс против Армении в соответствии с Договором к Энергетической хартии, в рамках которого требует от Еревана возмещения ущерба и финансовой компенсации за незаконную эксплуатацию энергетических ресурсов в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"27 февраля 2023 года Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении в соответствии с Договором к Энергетической хартии", - говорится в пресс-релизе МИД Азербайджана, поступившем в редакцию агентства "Интерфакс-Азербайджан".

В нем отмечается, что речь идет о незаконной эксплуатации Арменией гидроэнергетических ресурсов Азербайджана в период оккупации азербайджанских территорий (Карабаха и Восточного Зангезура) с 1991 по 2020 годы.

В направленном Еревану уведомлении об арбитраже "азербайджанская сторона потребовала от Армении возмещения ущерба и финансовой компенсации", - говорится в пресс-релизе.

МИД Азербайджана заявляет, что Армения в период оккупации азербайджанских территорий также построила не менее 37 дополнительных несанкционированных гидроэнергообъектов на территории Азербайджана, разрушила имеющуюся энергетическую инфраструктуру.

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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