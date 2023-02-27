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Внешняя политика 27.02.2023 19:38

Баку и Киев обсудили расширение взаимоотношений и вопросы региональной безопасности

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в понедельник в Баку встретился с руководителем украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Верховной Рады Украины Владимиром Крейденко.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, дальнейшее расширение отношений в различных сферах, а также вопросы региональной безопасности", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

По информации ведомства, на встрече подчеркивалось, что нынешний политический диалог играет важную роль в развитии отношений двух стран на основе принципов международного права, в том числе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ.

Халафов проинформировал украинскую делегацию о шагах, предпринятых Азербайджаном для реализации мирной повестки дня в регионе и нормализации отношений с Арменией.

Крейденко выразил благодарность за позицию азербайджанской стороны и предоставленную гуманитарную помощь.

На встрече состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, МИД, ВСТРЕЧА


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