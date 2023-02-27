Баку и Киев обсудили расширение взаимоотношений и вопросы региональной безопасности

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в понедельник в Баку встретился с руководителем украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Верховной Рады Украины Владимиром Крейденко.
"В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, дальнейшее расширение отношений в различных сферах, а также вопросы региональной безопасности", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
По информации ведомства, на встрече подчеркивалось, что нынешний политический диалог играет важную роль в развитии отношений двух стран на основе принципов международного права, в том числе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ.
Халафов проинформировал украинскую делегацию о шагах, предпринятых Азербайджаном для реализации мирной повестки дня в регионе и нормализации отношений с Арменией.
Крейденко выразил благодарность за позицию азербайджанской стороны и предоставленную гуманитарную помощь.
На встрече состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.
Н.Аббасова
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