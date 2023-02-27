Нефть ускорила снижение

Снижение цен на нефть ускорилось вечером в понедельник на опасениях роста процентных ставок и запасов топлива в США.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:38 подешевели на $0,61 (0,73%) - до $82,55 за баррель.
Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,60 (0,79%) - до $75,72 за баррель.
Сигналы сохранения высокой инфляции в США и другие данные, указывающие на устойчивость американской экономики, заставили инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно политики Федрезерва. Теперь ожидается, что процентная ставка будет повышена сильнее, чем прогнозировалось ранее, что окажет негативное влияние на американскую экономику и спрос на топливо.
Кроме того, ожидания более агрессивной денежно-кредитной политики подтолкнули вверх курс доллара, что стало негативным фактором для сырьевых товаров, включая нефть.
Также аналитики следят за динамикой запасов нефти в США. На предыдущей неделе они подскочили на 7,6 млн баррелей, их уровень находится на максимуме с начала пандемии коронавируса в 2020 году, отметил старший аналитик FxPro Алекс Купцикевич. За год запасы выросли на 15%.
Тем временем Россия прекратила трубопроводные поставки нефти в Польшу, сообщил глава PKN Orlen Даниэль Обайтек на своей странице в Twitter.
"Мы эффективно обеспечиваем поставки сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья поступало из РФ, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это результат диверсификации, которую мы проводили в последние годы", - написал он.
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