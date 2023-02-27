Великобритания и ЕС договорились о пересмотре протокола по Северной Ирландии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник договорились о пересмотре установленных при Brexit правил торговли в Северной Ирландии, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.
Сунак и фон дер Ляйен подписали соглашение в понедельник в Виндзоре, куда утром прибыла глава Еврокомиссии на переговоры с нынешним руководителем британского правительства.
Британские СМИ отмечают, что стороны более года вели переговоры вокруг спора, возникшего после того, как Британия вышла из единого рынка и таможенного союза ЕС. За это время в Британии дважды успел смениться премьер-министр. Соглашение вносит изменения в протокол по Северной Ирландии, в частности, оно направлено на сокращение проверок товаров, поставляемых из Британии в Северную Ирландию.
Газета Financial Times писала, что, как ожидается, лейбористы поддержат соглашение в ходе парламентского голосования, и среди тори оно также соберет необходимые голоса поддержки. В то же время, как отмечают западные СМИ, Сунаку еще предстоит убедить своих соратников-консерваторов в том, что достигнутое соглашение - правильное.
СМИ отмечают, что оно поможет "перезагрузить" отношения сторонам, напряжение в которых возникло после Brexit.
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