Более 50% граждан Молдовы выступают за присоединение страны к ЕС

Большинство граждан Молдовы готовы проголосовать за вступление страны в ЕС, но осознают, что на это потребуется много времени, заявил директор социологической компании IMAS Дору Петруци, представляя результаты опроса "Социально-политический барометр. Февраль 2023 г.", который был проведен компанией IMAS по заказу Public Media.
Согласно опросу, в случае проведения референдума о присоединении Молдовы к Евросоюзу 51% граждан проголосуют "за", 35% - "против". Остальные затруднились с ответом или сообщили, что не пойдут голосовать.
При этом, по словам Петруци, граждане Молдовы осознают, что стране понадобится много времени для того, чтобы присоединиться к Евросоюзу.
"Согласно исследованию, 12% считает, что это займет больше 20 лет, 7% - 11-20 лет, 17% - 6-10 лет, 14% - 3-5 лет и только 6% - год-два, больше всего - 29% респондентов считают, что Молдавия никогда не присоединится к ЕС", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.
В представленных материалах также приведены данные об отношении граждан Молдовы к вступлению в Евразийский союз и НАТО, присоединению к Румынии.
Так, если состоится референдум о присоединении Молдовы к Евразийскому Союзу 38% граждан проголосуют "за", а 39% - "против". Если состоится референдум о присоединении Молдавии к Румынии 32% проголосуют "за", а 57% - "против". Если состоится референдум о присоединении Молдовы к НАТО 24% граждан проголосуют "за", а 62% - "против".
Опрос проводился путем интервьюирования 6-23 февраля с участием 1100 граждан. Погрешность - 3%.
Таможенные комитеты Азербайджана и Беларуси утвердили план сотрудничества до 2025г
Баку и Москва разрабатывают несколько мега-проектов - Лавров
Между Азербайджаном и Россией еженедельно осуществляется 135 авиарейсов - Алиев
Почти 90% американцев опасаются высокой инфляции
В РФ хотят увеличить к лету в 4 раза количество авиарейсов из РФ в Турцию
ADNOC увеличит объем IPO Adnoc Gas на четверть, может привлечь более $2,3 млрд
Франция сохранила в 2022г лидерство среди поставщиков духов и туалетной воды в Азербайджан
«Р-Фарм» зарегистрировала в Азербайджане препарат Версаво для терапии рака
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Кредит на развитие сельского хозяйства от Yelo Bank
AccessBank пожертвовал 90 тысяч манатов на поддержку Турции
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна