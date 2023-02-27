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Дальнее зарубежье 27.02.2023 22:30

Более 50% граждан Молдовы выступают за присоединение страны к ЕС

Большинство граждан Молдовы готовы проголосовать за вступление страны в ЕС, но осознают, что на это потребуется много времени, заявил директор социологической компании IMAS Дору Петруци, представляя результаты опроса "Социально-политический барометр. Февраль 2023 г.", который был проведен компанией IMAS по заказу Public Media.

Согласно опросу, в случае проведения референдума о присоединении Молдовы к Евросоюзу 51% граждан проголосуют "за", 35% - "против". Остальные затруднились с ответом или сообщили, что не пойдут голосовать.

При этом, по словам Петруци, граждане Молдовы осознают, что стране понадобится много времени для того, чтобы присоединиться к Евросоюзу.

"Согласно исследованию, 12% считает, что это займет больше 20 лет, 7% - 11-20 лет, 17% - 6-10 лет, 14% - 3-5 лет и только 6% - год-два, больше всего - 29% респондентов считают, что Молдавия никогда не присоединится к ЕС", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

В представленных материалах также приведены данные об отношении граждан Молдовы к вступлению в Евразийский союз и НАТО, присоединению к Румынии.

Так, если состоится референдум о присоединении Молдовы к Евразийскому Союзу 38% граждан проголосуют "за", а 39% - "против". Если состоится референдум о присоединении Молдавии к Румынии 32% проголосуют "за", а 57% - "против". Если состоится референдум о присоединении Молдовы к НАТО 24% граждан проголосуют "за", а 62% - "против".

Опрос проводился путем интервьюирования 6-23 февраля с участием 1100 граждан. Погрешность - 3%.

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Тэги: МОЛДОВА, ЕС, ИНТЕГРАЦИЯ, ОПРОС


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