В МВД Польши заявляют о возможности полного закрытия границы с Беларусью

Замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил о возможности полного закрытия границы с Беларусью.

"Польша готова к различным ситуациям, и я бы не исключал ситуацию, что у нас не будет движения через границу с Беларусью", - сказал он в эфире польского общественного радио в понедельник.

"Мы готовы и нацелены на дальнейшие действия, в то же время посмотрим, как будет вести себя белорусская сторона. Мы ждем определенных сигналов", - добавил Вонсик.

Как сообщалось, с 10 февраля Польша приостановила на неопределенное время работу пограничного пункта Бобровники-Берестовица на границе с Беларусью. На данный момент на польско-белорусской границе функционируют два пункта пропуска: один - для грузового (Козловичи-Кукурыки), другой - для легкового (Брест-Тересполь) транспорта.

При этом с 21 февраля в польском пункте пропуска Кукурыки ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).