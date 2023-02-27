Грузии передан официальный демарш Евросоюза в связи с состоянием здоровья Саакашвили

Глава представительства ЕС в Тбилиси Павел Херчинский в понедельник передал министру юстиции Грузии Рати Брегадзе официальный демарш Евросоюза в связи с состоянием здоровья находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Вместе с послом Швеции (Ульриком Тидесстрёмом), который представляет страну, председательствующую в Евросоюзе, мы передали официальный демарш министру юстиции. Демарш касается бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Мы очень обеспокоены сообщениями об ухудшении его здоровья. Что очень важно, так это то, что все 27 стран-членов Евросоюза согласны с этим демаршем", - сказал посол ЕС.
По словам Херчинского, у них состоялся очень открытый и откровенный разговор с министром юстиции Грузии. "Мы представили позицию Евросоюза, с которой согласились 27 государств-членов. Министр юстиции предоставил нам информацию о том, что делает правительство Грузии для защиты прав бывшего президента Михаила Саакашвили как обвиняемого и заключенного", - добавил он.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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