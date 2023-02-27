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Дальнее зарубежье 27.02.2023 21:35

Pirelli наращивает поставки шин из Румынии и Турции в Европу для замещения импорта из РФ

Итальянский концерн Pirelli наращивает поставки шин из Турции и Румынии на европейский рынок для замещения запрещенной к импорту продукции из РФ, сообщается в пресс-релизе компании о предварительных итогах 2022 года.

Отмечается, что в соответствии с санкциями ЕС, запрещающими, среди прочего, ввоз готовой российской продукции в Европу и экспорт некоторых видов сырья в РФ, компания выявила альтернативных участников импортно-экспортных операций, а также занимается "активизацией поставщиков готовой продукции из Турции и Румынии для замещения российского экспорта на европейских рынках". При этом на предприятиях в РФ Pirelli использует сырье преимущественно местных поставщиков вместо европейских.

Как сообщалось, в марте 2022 года компания приостановила инвестиции в шинные заводы в Воронеже и Кирове за исключением вложений, необходимых для обеспечения безопасности при выполнении операционной деятельности.

В релизе об итогах 2022 года также отмечается, что Pirelli диверсифицировала пул поставщиков логистических услуг для обеспечения бесперебойных поставок готовой продукции и сырья, а также обеспечила гарантированную финансовую поддержку своих российских предприятий через местные банки.

В 2022 году на Россию приходилось 4% продаж группы и 11% от общей мощности.

Согласно данным на сайте Pirelli, концерн имеет 18 производственных площадок в 12 странах, реализует продукцию в 160 государствах. В России заводы компании находятся в Воронеже и Кирове, их производственная мощность - 2 млн и около 6 млн шин в год соответственно.

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Тэги: ЕВРОПА, PIRELLI, ШИНЫ, ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ

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