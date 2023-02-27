Pirelli наращивает поставки шин из Румынии и Турции в Европу для замещения импорта из РФ

Итальянский концерн Pirelli наращивает поставки шин из Турции и Румынии на европейский рынок для замещения запрещенной к импорту продукции из РФ, сообщается в пресс-релизе компании о предварительных итогах 2022 года.
Отмечается, что в соответствии с санкциями ЕС, запрещающими, среди прочего, ввоз готовой российской продукции в Европу и экспорт некоторых видов сырья в РФ, компания выявила альтернативных участников импортно-экспортных операций, а также занимается "активизацией поставщиков готовой продукции из Турции и Румынии для замещения российского экспорта на европейских рынках". При этом на предприятиях в РФ Pirelli использует сырье преимущественно местных поставщиков вместо европейских.
Как сообщалось, в марте 2022 года компания приостановила инвестиции в шинные заводы в Воронеже и Кирове за исключением вложений, необходимых для обеспечения безопасности при выполнении операционной деятельности.
В релизе об итогах 2022 года также отмечается, что Pirelli диверсифицировала пул поставщиков логистических услуг для обеспечения бесперебойных поставок готовой продукции и сырья, а также обеспечила гарантированную финансовую поддержку своих российских предприятий через местные банки.
В 2022 году на Россию приходилось 4% продаж группы и 11% от общей мощности.
Согласно данным на сайте Pirelli, концерн имеет 18 производственных площадок в 12 странах, реализует продукцию в 160 государствах. В России заводы компании находятся в Воронеже и Кирове, их производственная мощность - 2 млн и около 6 млн шин в год соответственно.
Таможенные комитеты Азербайджана и Беларуси утвердили план сотрудничества до 2025г
Баку и Москва разрабатывают несколько мега-проектов - Лавров
Между Азербайджаном и Россией еженедельно осуществляется 135 авиарейсов - Алиев
Почти 90% американцев опасаются высокой инфляции
В РФ хотят увеличить к лету в 4 раза количество авиарейсов из РФ в Турцию
ADNOC увеличит объем IPO Adnoc Gas на четверть, может привлечь более $2,3 млрд
Франция сохранила в 2022г лидерство среди поставщиков духов и туалетной воды в Азербайджан
«Р-Фарм» зарегистрировала в Азербайджане препарат Версаво для терапии рака
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Кредит на развитие сельского хозяйства от Yelo Bank
AccessBank пожертвовал 90 тысяч манатов на поддержку Турции
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна