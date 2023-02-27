Wizz Air с 14 марта приостанавливает рейсы в Молдову из соображений безопасности

Венгерская авиакомпания Wizz Air с середины марта приостанавливает все рейсы в Молдову, говорится в сообщении в соцсети лоукостера.
"Безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом номер один для Wizz Air, но в результате последних событий в Молдове и высокого, пусть и не стопроцентно возможного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта", - отмечается в сообщении.
В компании подчеркнули, что Wizz Air предложит дополнительные рейсы из Ясс (аэропорт в Румынии, в 150 км от Кишинева - ИФ) для поддержки пассажиров из Кишинева.
Компания объяснила свое решение проблемами безопасности в связи с событиями на Украине. В сентябре прошлого года Wizz Air уже перенесла свою операционную базу и стоянку самолетов из Кишинева в Яссы.
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