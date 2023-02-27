Twitter уволил еще 200 человек, или 10% оставшегося штата

Сервис микроблогов Twitter Inc. на минувших выходных уволил еще 200 сотрудников, или 10% от оставшегося штата, сообщает New York Times со ссылкой на информированные источники.
Сокращение, в частности, затронуло продакт-менеджеров, специалистов по обработке данных и инженеров в сфере машинного обучения, отметили источники.
Осенью прошлого года, на момент покупки Twitter Илоном Маском, штат компании насчитывал 7,5 тыс. человек, сейчас он уменьшился до менее 2 тыс. сотрудников.
Маск купил Twitter за $44 млрд. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами, касавшихся раскрытия информации о фейковых аккаунтах.
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