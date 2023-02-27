Мамедов и Сполярич-Эггер обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках визита в Женеву провел встречу с президентом Международного комитета красного креста Мирьяной Сполярич-Эггер.

"Стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и МККК, гуманитарные вопросы в регионе в пост-конфликтный период и ситуацию вокруг Лачинской дороги", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Мамедов в ходе встречи указал на необоснованность утверждений о якобы закрытии Азербайджаном Лачинской дороги, "блокаде" армянских жителей Карабаха и о якобы возникшей там "гуманитарной катастрофе".

Замминистра в ходе встречи подчеркнул, что режим передвижения граждан, транспортных средств и грузов по дороге остается неизменным, а азербайджанская сторона готова оказывать всяческое содействие местному населению напрямую или через МККК.

Н.Аббасова