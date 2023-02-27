Алиев надеется на прорыв в 2023 году в переговорах с Арменией по нормализации отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что надеется на прорыв в 2023 году в переговорах с Арменией по нормализации отношений.
"Конечно, мы сегодня поговорим о вопросах, касающихся региональной безопасности. Надеюсь, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Во всяком случае, мы на это рассчитываем. Хотел бы выразить благодарность российскому правительству, вам лично, за активное участие в этом процессе. Думаю, что Россия, как наш друг, союзник и сосед, имеет особую роль в деле урегулирования межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал Алиев в понедельник, принимая в понедельник в Баку главу МИД РФ Сергея Лаврова.
Алиев подчеркнул, что в прошлом году были предприняты важные усилия в направлении нормализации армяно-азербайджанских отношений. "Были приняты документы, которые определяют концептуальный характер будущего мирного договора, а именно взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран. Это было подтверждено принятыми документами в октябре в Праге и Сочи. Эти (документы - ИФ) являются тем фундаментом, который может быть использован для того, чтобы выйти на мирный договор", - подчеркнул он.
Президент добавил: "Во всяком случае, мы настроены позитивно и конструктивно работать с армянской стороной, с российской стороной в качестве нашего друга и соседа с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды и вернуть на Южный Кавказ мир".
Р.Ахмедов
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