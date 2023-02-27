Между Азербайджаном и Россией еженедельно осуществляется 135 авиарейсов - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает восстановление доковидной динамики во взаимном турпотоке с Россией, еженедельно осуществляется 135 авиарейсов.

"Ваш визит приурочен к первой годовщине (подписания - ИФ) декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в Москве 22 февраля прошлого года и которая стала очень важным и знаменательным событием в отношениях между нашими странами. По существу она отражает дух и характер наших отношений, а также определяет пути взаимодействия в последующие годы", - сказал Алиев в понедельник, принимая в понедельник в Баку главу МИД РФ Сергея Лаврова.

По словам президента, прошлый год ознаменовался динамичным характером отношений между Азербайджаном и Россией, было несколько встреч на уровне президентов, взаимные визиты глав правительств, министров иностранных дел.

"Также хотел бы с удовлетворением отметить, что восстанавливается доковидная динамика взаимных визитов наших граждан - в неделю 135 авиарейсов осуществляются между нашими странами. Этот рекордный показатель свидетельствует о том, что граждане наши стран с большим удовольствием посещают друг друга", - отметил он.

Алиев добавил, что Баку также рассчитывает на серьезные взаимные решения в сферах, "которые мы должны подтянуть" до уровня в традиционных сферах взаимодействия - политический диалог, энергетика, транспорт, торговля, гуманитарное сотрудничество.

Р.Ахмедов