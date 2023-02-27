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Внешняя политика 27.02.2023 22:45

Баку и Москва разрабатывают несколько мега-проектов - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует любые усилия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

«Безусловно, как Вы подчеркнули, уважаемый Ильхам Гейдарович, региональная безопасность остается весьма актуальной темой и в наших отношениях, и не только в двустороннем плане, но и в многостороннем. И многие наши международные коллеги, в том числе расположенные далеко от этого региона, проявляют живой интерес к тому, чтобы способствовать продвижению по пути урегулирования между Азербайджаном и Арменией», - сказал Лавров в понедельник в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава МИД РФ добавил: «Мы, как неоднократно говорил президент Путин, приветствуем любые усилия, которые будут исходить из интересов стабилизации обстановки и создания условий для того, чтобы все расположенные здесь страны имели возможность нормально, на основе взаимного уважения, на основе взаимной выгоды сотрудничать в интересах своих стран и народов».

Лавров, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Баку, отметил, что президент РФ «лично уделяет пристальное внимание развитию нашего союзнического взаимодействия». «И как Вы сказали, мы отмечаем в эти дни годовщину подписания соответствующей Декларации в ходе Вашего визита в Российскую Федерацию в прошлом году. Безусловно, эта Декларация зафиксировала достигнутый уровень взаимодействия и наметила пути его углубления, вывода на новый качественный уровень. И практическое сотрудничество, как Вы упомянули, действительно, по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно», - подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что азербайджано-российский товарооборот достигает рекордных уровней. «И это не предел, поскольку, как вы обсуждали с президентом Путиным, в разработке несколько мега-проектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный и даже где-то глобальный характер. К этим проектам проявляют интерес многие наши и ваши партнеры. И это тоже показатель того, насколько перспективно взаимодействие в этом регионе с лидирующим участием России и Азербайджана», - сказал Лавров.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЛАВРОВ, АЛИЕВ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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