Таможенные комитеты Азербайджана и Беларуси утвердили план сотрудничества до 2025г

Таможенные органы Азербайджана и Беларуси подписали план двустороннего сотрудничества на 2023-2024гг.

Документ подписали в понедельник в Минске руководители таможенных служб двух стран - Владимир Орловский и Шахин Багиров, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию таможенного ведомства Беларуси.

Взаимодействие таможенных органов предполагает обмен опытом по вопросам таможенного декларирования и контроля в пунктах пропуска, электронного декларирования товаров, использования автоматизированной системы и системы управления рисками, перемещения транзитных грузов.

Кроме этого, таможенники договорились делиться опытом практического применения инспекционно-досмотровых комплексов и рентгеноскопических установок, проведения таможенного контроля после выпуска товаров, взаимодействия с представителями бизнеса.

Р.Ахмедов