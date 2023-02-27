Глава украинской военной разведки не видит признаков возможной поставки Китаем вооружения для РФ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не считает, что на сегодняшний день ведутся обсуждения между Китаем и РФ о поставках вооружения.

«Я не разделяю такое мнение. На сегодняшний день не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России… Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи», - сказал Буданов в интервью «Голосу Америки».

Он подчеркнул, что как руководитель разведки «опирается только на факты», и таких фактов не видит сейчас.

По словам Буданова, «почти единственной страной, которая действительно передает более-менее серьезные вооружения РФ, является Иран».

Также он добавил, что у РФ есть попытки купить через третьи страны – «более-менее масштабно ввезти вооружение».

«Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится, увидим со временем. Но по факту Россия в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на сейчас», - сказал Буданов.