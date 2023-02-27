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СНГ 27.02.2023 23:43

Лукашенко призвал остановить конфликт в Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает настоящий момент благоприятным для того, чтобы остановить конфликт на Украине.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы. Уникальный момент", - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, передает в понедельник госагентство БелТА.

"И Россия готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию. Она с первых дней это делала: два раунда переговоров прошли по мирному урегулированию в Беларуси, потом они (участники переговоров - ИФ) уехали в Стамбул, потом вообще отказались, хотя на столе лежал план урегулирования. Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, видели", - добавил белорусский президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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