Япония замораживает активы 48 физических лиц и 94 организаций из России

Правительство Японии приняло решение об ужесточении санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, в расширенные санкционные списки, которые публикуются на сайте японского МИД во вторник, вошли 94 организации и 48 физических лиц.
Так, в числе персоналий, которых коснется замораживание активов, если таковые будут обнаружены, замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, президент концерна "Калашников" Алан Лушников, начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместителя Борис Рапопорт. Под санкции попали также представители администраций Херсонской области, ЛНР и ДНР.
Санкции вводятся в отношении "Росбанка" и группы "Вагнер".
В список из 73 организаций, активы которых будут заморожены, вошли ОАО "Радиоавионика", НПО "Квант", судоремонтные и авиаремонтные заводы, включая центр "Звездочка".
Отдельным списком обозначена 21 организация, в отношении которых вводятся экспортные ограничения, среди них холдинг "Росэлектроника", Федеральный центр двойных технологий "Союз", компания "Миландр", Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
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