Член Еврокомиссии по энергетике Симсон заявила о значительном сокращении за год зависимости Евросоюза от российского газа

Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон считает, что за год в энергетической системе Европы произошли значительные изменения, и ЕС существенно сократил свою зависимость от российских энергоисточников.

"Цифры говорят сами за себя. Россия больше не является первым поставщиком газа в Европу, ее место заняли США и Норвегия. За двенадцать месяцев поставки российского трубопроводного газа сократились со 155 млрд кубометров до 62 млрд кубометров. Наш импорт СПГ, напротив, увеличился с 80 млрд кубометров в 2021 году до 135 млрд кубометров в 2022 году", - заявила еврокомиссар в понедельник журналистам в Стокгольме, где 27-28 февраля проходит неформальный Совет ЕС по вопросам телекоммуникаций, транспорта и энергетики.

В то же время, сообщила Симсон, государства-члены ЕС сократили спрос на газ на 19% в период с августа по январь, что соответствует снижению потребления на 38 млрд кубометров. Запасы газа в хранилищах стран ЕС на данный момент заполнены более чем на 62%.

Это, по словам члена ЕК, сопровождалось ускорением перехода к чистой энергии. "В 2022 году в Европе было установлено на почти 50 гигаватт новых мощностей возобновляемых источников энергии, в основном солнечной и ветровой", - объявила еврокомиссар.

По ожиданиям Еврокомиссии, к концу отопительного сезона хранилища газа будут заполнены более чем на 50%. "Рыночные цены на газ остаются высокими, около 50 евро за МВтч, но намного ниже пиковых уровней, достигнутых в прошлом году", - сказала Симсон.

Но, полагает она, пока еще нет места для самоуспокоенности.

"Нам необходимо продолжать нашу работу по диверсификации, внедрению возобновляемых источников энергии, сокращению спроса на энергию и по ее хранению. Срок действия нашей добровольной цели по сокращению спроса на (газ) на 15% истекает к концу марта. Мы считаем безошибочным вариант продолжения сокращения спроса. Крайне важно обеспечить нашу готовность к следующей зиме и достичь цели запасов в 90% (объемов хранилищ) к 1 ноября", - заявила член Еврокомиссии по энергетике.