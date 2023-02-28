Песков: НАТО де-факто воюет, находится в прямом вооруженном противостоянии с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия", заявил, что страны НАТО, с учетом их оружия, находящегося на Украине, работы их разведки, с учетом продолжающихся поставок вооружений, де-факто единым блоком воюют с Россией.

"По сути сейчас НАТО выступает единым блоком уже не как наши условные противники, а враги. Их разведка 24 часа в сутки работает против нас, их вооружение, как подчеркнул Путин в недавнем интервью, бесплатно поставляется на Украину и стреляет в наших военных, - я уже не говорю о том, что стреляют в граждан Украины, обстреливают украинские города и села, - берутся обязательства и принимаются коллективные решения в рамках НАТО о новых поставках, о новых партиях вооружения с постоянным повышением их технического уровня. Эти страны - Франция, Англия, США - сейчас находятся в одной организации, которая де-факто воюет с нами, находится с нами в состоянии прямого вооруженного противостояния, учитывая их оружие на Украине", - заявил Песков в интервью изданию.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "здесь не нужно ничего скрывать, ничего приглаживать, нужно называть вещи своими именами. Они должны это понимать, хотя, наверное, заметно, насколько они чувствительны в этой области, они каждый раз как мантру повторяют, что не хотят быть участниками конфликта".