Белград и Приштина приняли предложение ЕС по урегулированию в Косово - Боррель

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель объявил, что президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Косово Альбин Курти согласились с предложением Евросоюза по нормализации отношений между сторонами.

"Я рад сообщить, что президент Вучич и премьер-министр Курти сегодня пришли к соглашению о том, что нет необходимости в дальнейшем обсуждении предложения Европейского союза, озаглавленного: "Соглашение о пути к нормализации отношений между Косово и Сербией", - заявил Боррель вечером в понедельник в Брюсселе, где состоялся раунд диалога высокого уровня Белград-Приштина по урегулированию отношений.

"И поскольку оба лидера согласились, что больше никаких дискуссий не требуется, текст соглашения будет вскоре опубликован на сайте Европейской внешнеполитической службы", - сказал журналистам глава дипломатии ЕС.

Он напомнил, что предложение ЕС было одобрено всеми 27 государствами-членами союза на самом высоком уровне на последнем заседании Европейского совета. Впервые стороны были ознакомлены с предложением в сентябре прошлого года, после чего внешнеполитическая служба вела интенсивную челночную дипломатию.

По словам Борреля, "оба лидера продемонстрировали ответственное поведение и готовность находить решения".

"Это соглашение, прежде всего, для граждан Косово и Сербии. Это не для Европейского союза: это для граждан Косово и Сербии. В нем говорится, что люди могут свободно перемещаться между Косово и Сербией, используя свои собственные взаимно признаваемые паспорта, удостоверения личности и номерные знаки. Это означает, что люди могут учиться и работать, не задумываясь о том, могут ли быть проблемой их дипломы и где они их получили", - заявил высокий представитель ЕС.

По его мнению, соглашение может открыть новые экономические возможности за счет увеличения финансовой помощи, делового сотрудничества и посредством новых инвестиций в Косово и Сербию. Оно обеспечит лучшие возможности трудоустройства для всех в Косово и Сербии, а также означает расширение торговли, потому что "сертификаты, необходимые для импорта и экспорта, больше не будут проблемой".

"Для сербов в Косово это означает большую безопасность, определенность и предсказуемость, когда речь идет об их защите и правах в Косово, в том числе для Сербской православной церкви и объектов сербского культурного и религиозного наследия", - заверил глава европейской дипломатии.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, после кровопролитного конфликта в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Большинство западных стран признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.