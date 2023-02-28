Цены на нефть растут

Цены на нефть поднимаются во вторник, но завершают февраль снижением.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 во вторник составляет $82,59 баррель, что на $0,14 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,71 (0,9%), до $82,45 за баррель.

Срок биржевого обращения апрельских контрактов истекает с завершением сессии во вторник. Более активно торгуемые майские фьючерсы на Brent подорожали в ходе торгов на $0,16 (0,2%) - до $82,2 за баррель.