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Цена на нефть

27.02 $/bbl +/- WTI 75.68 -0.64 Brent 82.04 -0.78

ТЭК 28.02.2023 09:17

Цены на нефть растут

Цены на нефть поднимаются во вторник, но завершают февраль снижением.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 во вторник составляет $82,59 баррель, что на $0,14 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,71 (0,9%), до $82,45 за баррель.

Срок биржевого обращения апрельских контрактов истекает с завершением сессии во вторник. Более активно торгуемые майские фьючерсы на Brent подорожали в ходе торгов на $0,16 (0,2%) - до $82,2 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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