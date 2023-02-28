Манат подешевел к евро и к рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 февраля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 28 февраля ЦБА установил на уровне 1.7999 манат/1EUR (27 февраля - 1.7934 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 февраля установил на уровне 0.0228 манат/1RUB (27 февраля - 0.0224 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 28 февраля ЦБА установил на уровне 0.09 манат/1TRY (27 февраля - 0.0901 манат/1TRY).
Х.Насирзаде
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