Центробанки Азербайджана и Таджикистана обсудили расширение сотрудничества

Председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов провел встречу с председателем Национального банка Таджикистана Холигзода Хокимом Хикматулло.

«В ходе встречи мы обсудили расширение и будущие направления сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Таджикистана. Мы также обменялись мнениями о макроэкономической ситуации, перспективах развития финансово-банковского сектора, реформах в страховой системе и других темах», - написал Кязымов в twitter.

По данным ЦБ Азербайджана, Кязымов с 27 февраля по 2 марта 2023 года посетит Таджикистан и Казахстан, где проведет встречи с руководителями центральных банков, Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков Казахстана, а также руководством Международного финансового центра «Астана».

Х.Насирзаде