Центробанки Азербайджана и Таджикистана обсудили расширение сотрудничества

Председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов провел встречу с председателем Национального банка Таджикистана Холигзода Хокимом Хикматулло.
«В ходе встречи мы обсудили расширение и будущие направления сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Таджикистана. Мы также обменялись мнениями о макроэкономической ситуации, перспективах развития финансово-банковского сектора, реформах в страховой системе и других темах», - написал Кязымов в twitter.
По данным ЦБ Азербайджана, Кязымов с 27 февраля по 2 марта 2023 года посетит Таджикистан и Казахстан, где проведет встречи с руководителями центральных банков, Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков Казахстана, а также руководством Международного финансового центра «Астана».
Х.Насирзаде
Таможенные комитеты Азербайджана и Беларуси утвердили план сотрудничества до 2025г
Баку и Москва разрабатывают несколько мега-проектов - Лавров
Между Азербайджаном и Россией еженедельно осуществляется 135 авиарейсов - Алиев
Франция сохранила в 2022г лидерство среди поставщиков духов и туалетной воды в Азербайджан
«Р-Фарм» зарегистрировала в Азербайджане препарат Версаво для терапии рака
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Канада запретила использование TikTok на электронных устройствах правительства
Песков: НАТО де-факто воюет, находится в прямом вооруженном противостоянии с Россией
Консенсуса относительно происхождения COVID-19 в правительстве США нет - Белый дом
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Кредит на развитие сельского хозяйства от Yelo Bank
AccessBank пожертвовал 90 тысяч манатов на поддержку Турции
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна