Минобороны ФРГ получит не более половины от запрошенных дополнительных средств для военного бюджета 2024 года

Министерство финансов ФРГ в рамках наращивания военных расходов страны согласно выделить дополнительно 3-5 млрд евро для оборонного бюджета 2024 года - максимум половину от суммы в 10 млрд евро, запрашиваемой главой Минобороны Борисом Писториусом, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Писториус заявлял, что ему нужны дополнительные 10 млрд евро для повышения ежегодных оборонных затрат до 60 млрд евро для модернизации вооруженных сил Германии после десятилетий недостаточного финансирования", - сообщает агентство.
"Министерство финансов готово увеличить траты на 3 млрд евро с возможным ростом и до 5 млрд евро, если правительство получит меньше налоговых поступлений, чем ожидалось, заявили люди, которые попросили не раскрывать их имен из-за конфиденциального характера переговоров о бюджете", - отмечает Bloomberg.
Ранее Писториус заявлял, что Германия должна нарастить расходы на оборону минимум до 2% от ВВП. По словам одного из источников, чтобы придерживаться намеченного правительством графика в этой области, оборонные траты в 2024 году должен вырасти, по меньшей мере, до 65 млрд евро. При этом одобрение бюджета ФРГ депутатами ожидается не ранее конца 2023 года, в настоящий момент идут споры о том, как лучше всего распределить средства.
В феврале 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об однократном финансировании немецких вооруженных сил на 100 млрд евро. Однако, по информации Bloomberg, в 2022 года власти не стали тратить деньги из этого фонда. Росту оборонных трат препятствуют проблемы с поставками оборудования, бюрократической волокитой и нерасторопностью оборонных компаний. В правительстве ранее заявляли, что Германия в 2023 году снова не сможет достичь цели увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, и что эту задачу удастся выполнить в следующие пять лет.
Bloomberg также напоминает, что военные ФРГ сталкиваются с давлением, поскольку им приходится не только оказывать поддержку Германии, но и гарантировать выполнение ими обязательств, налагаемых членством страны в НАТО.
В конце июня 2022 года генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что на состоявшемся тогда же саммите в Мадриде члены альянса вновь подтвердили обязательство, взятое в 2014 году, о выделении на оборону не менее 2% ВВП. "Два процента все чаще воспринимаются как минимум, а не предел", - отмечал Столтенберг.
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