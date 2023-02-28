Токаев заявляет о готовности развивать двустороннее сотрудничество c США

Казахстан готов развивать отношения с США, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим в Астану с официальным визитом.
"Ваш визит особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению нашего стратегического сотрудничества. У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества", - сказал Токаев.
Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.
"Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", - сказал Токаев.
Говоря об экономическом сотрудничестве, Токаев отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более 62 млрд долларов.
Лидер Казахстана приветствовал усилия Соединенных Штатов по расширению сотрудничества в формате С5+1, отметив важность проведения встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в Астане.
В свою очередь госсекретарь США выразил благодарность Токаеву за оказанное гостеприимство и передал ему теплые слова приветствия от президента США.
"На двустороннем уровне важно развивать значительные успехи, достигнутые за более чем 30 лет, углублять и укреплять наше партнерство. Только за последние годы мы добились новых важных успехов в этом направлении. Нас связывают прочные отношения, и они будут только укрепляться. Мы привержены этому курсу", - сказал Блинкен.
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