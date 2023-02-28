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Дальнее зарубежье 28.02.2023 16:05

Взаимодействие в формате "С5+1" пойдет на пользу и народам Центральной Азии, и США - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется, что предстоящая в Астане встреча с главами МИД стран Центральной Азии упрочит связи в регионе.

"Мы благодарны вам и вашей команде за то, что вы собрали центральноазиатских партнеров сегодня здесь, в Астане. Я надеюсь, что мы вместе с коллегами - министрами иностранных дел - примем участие в еще более конкретной работе по объединению региона, создавая более прочные связи, более тесно взаимодействуя, ориентируясь на практические вещи. Думаю, что это пойдет на пользу и народам Центральной Азии, и Соединенным Штатам", - сказал Блинкен на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во вторник.

Слова Блинкена приведены в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

"Мы намерены взаимодействовать на самом высоком уровне. Я очень рад находиться здесь и вносить свой вклад в укрепление нашего сотрудничества", - сказал Блинкен.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту США Джо Байдену.

Госсекретарь США прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана в ночь на вторник. Помимо переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди с участием Блинкена пройдёт министерская встреча глав МИД стран Центральной Азии и США в формате "С5+1".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЦЕНТРАЗИЯ, США, ГОССЕКРЕТАРЬ


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