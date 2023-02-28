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Бизнес и законодательство 28.02.2023 13:05

Азерэнержи в январе стало лидером среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе 2023 года составил $185,43 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в январе 2023 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало ОАО «Азерэнержи» - $72,4 млн, среди частных - ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $10,6 млн.

Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) компании SOCAR ($29,6 млн), SOCAR Polymer ($23 млн), ООО "Azeraluminum" ($10,4 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($2,2 млн), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» ($1,2 млн), ООО «Sheki Sherab» ($138,6 тыс.), ООО «Iqlim Elmi-istehsalat muassisesi» ($110,2 тыс.), ООО «Azeri M-I Drilling Fluids» ($69,4 тыс.), ООО «Sangachal Elektrik Stansiyasi» ($12,1 тыс.).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $6,8 млн, ООО "P-Aqro" - $5 млн, ООО «Azerbaycan seker istehsalat birliyi» - $4,8 млн, физлицо Ширинов Эльвин Валех оглу - $3,7 млн, ООО «Almeyve» - $3,6 млн, ООО «Rose Servis» - $3,6 млн, ООО «Best Logistik» - $2,9 млн, ООО «Baku Steel Company» - $2,8 млн, ООО «Mors Trading» - $2,5 млн.

Азербайджан в январе 2023 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $284,5 млн (+22,6% от показателя января 2022 года).

Н.Аббасова

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Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, КРУПНЕЙШИЕ


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