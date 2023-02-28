Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан

Президент 77-ой Генассамблеи ООН Чаба Кереши на этой неделе посетит Азербайджан, сообщает представительство организации в стране.

Кереши примет участие в саммите Саммит Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 в Баку, выступит 2 марта на этом мероприятии.

«В рамках визита ожидаются встречи Кереши с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым», - подчеркивается в информации.

Визит завершится 3 марта.

Р.Ахмедов