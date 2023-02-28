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Внешняя политика 28.02.2023 13:11

Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан

Президент 77-ой Генассамблеи ООН Чаба Кереши на этой неделе посетит Азербайджан, сообщает представительство организации в стране.

Кереши примет участие в саммите Саммит Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 в Баку, выступит 2 марта на этом мероприятии.

«В рамках визита ожидаются встречи Кереши с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым», - подчеркивается в информации.

Визит завершится 3 марта.

Р.Ахмедов

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Тэги: ООН, ГЕНАССАМБЛЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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