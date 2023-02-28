BP перестанет публиковать статистический обзор мировой энергетики, новым куратором станет Energy Institute

BP plcпрекратит подготовку и публикацию статистического обзора мировой энергетики.
Новым куратором организации данной работы станет Energy Institute (EI), при этом BP останется ключевым участником процесса, включая участие в новом консультативном совете организации, сообщает компания.
Партнерами EI по статистическому обзору станут KPMG и Kearney.
Издаваемый BP более 70 лет (с 1952 года) обзор World Energy являлся ежегодной публикацией и представлял сборник и анализ данных о глобальном производстве, потреблении и выбросах энергии, был бесплатным для пользователей. С этого года работа продолжит свое существование The Energy Institute Statistical Review of World Energy. Сбором данных по-прежнему будет заниматься Центр исследований и политики в области энергетической экономики (The Centre for Energy Economics Research and Policy, CEERP) Университета Хериот-Ватт. В создаваемый совет войдут лидеры и эксперты в области энергетики для обеспечения стратегического надзора за публикацией.
The Energy Institute Statistical Review of World Energy планируется опубликовать в конце июня.
В то же время BP продолжит публиковать Energy Outlook.
Энергетический институт (EI) - профессиональная организация, объединяющая инженеров и других специалистов в областях, связанных с энергетикой. EI была образована в 2003 году в результате слияния Института нефти и Института энергетики, штаб-квартира находится в Лондоне.
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