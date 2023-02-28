Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.02 $/bbl +/- WTI 75.68 -0.64 Brent 82.04 -0.78

Дальнее зарубежье 28.02.2023 16:43

Rheinmetall начал поставки Украине автоматических систем разведки с использованием беспилотников

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG приступил к поставкам на Украину автоматических систем разведки с использованием БПЛА, говорится в пресс-релизе компании, обнародованном во вторник.

"Rheinmetall по поручению правительства ФРГ направляет Украине автоматические системы разведки. Главным образом, их используют для обследования местности, при задействовании минимума персонала. В рамках реализации этого проекта Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecInt", - отмечается в документе.

Системы SurveilSPIRE состоят из мобильных наблюдательных пунктов, оснащенных камерами для дневного и ночного обзора, мини-беспилотников, которые можно использовать для патрулирования и других миссий, и комплекса их управления. Также в заказ входят средства доставки грузов.

По информации компании, SurveilSPIRE можно легко доставить на прицепе в нужную точку, а при сборке пункта наблюдения требуется три человека. Для передачи изображений используют сети 4G и Starlink, и в целях повышения автономности SurveilSPIRE ее механизмы получают энергию с солнечных батарей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, РАЗВЕДКА, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Шольц назвал вывод войск России с Украины недостающим пунктом в плане Китая Канцлер Германии упрекнул союзников за позицию по поставкам танков на Украину Глава МВД Германии призвала к более справедливому размещению украинских беженцев в ЕС Нидерланды обвинили Германию в отказе одобрить передачу Leopard 2 Украине Макрон и Шольц заверили Зеленского, что будут продолжать военную помощь Украине Власти ФРГ одобрили поставки Украине 178 танков Leopard 1 Шольц заявил, что поставка танков Украине не вызовет эскалацию Берлин и Стокгольм ведут переговоры о поставках Швецией ракет для немецких установок ПВО на Украине - СМИ Берлин одобрил передачу Украине танков Leopard 1 Берлин планирует поставить Украине десятки танков Leopard 1 со складов немецкой промышленности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az