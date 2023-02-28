Rheinmetall начал поставки Украине автоматических систем разведки с использованием беспилотников

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG приступил к поставкам на Украину автоматических систем разведки с использованием БПЛА, говорится в пресс-релизе компании, обнародованном во вторник.
"Rheinmetall по поручению правительства ФРГ направляет Украине автоматические системы разведки. Главным образом, их используют для обследования местности, при задействовании минимума персонала. В рамках реализации этого проекта Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecInt", - отмечается в документе.
Системы SurveilSPIRE состоят из мобильных наблюдательных пунктов, оснащенных камерами для дневного и ночного обзора, мини-беспилотников, которые можно использовать для патрулирования и других миссий, и комплекса их управления. Также в заказ входят средства доставки грузов.
По информации компании, SurveilSPIRE можно легко доставить на прицепе в нужную точку, а при сборке пункта наблюдения требуется три человека. Для передачи изображений используют сети 4G и Starlink, и в целях повышения автономности SurveilSPIRE ее механизмы получают энергию с солнечных батарей.
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