Байрамов сообщил, что провел с Лавровым обстоятельные обсуждения по широкому кругу вопросов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник в Баку стороны обсудили широкий круг вопросов.
«Состоялись обстоятельные обсуждение, как в формате тет-а-тет, так и в широком формате. Мы обсудили предстоящие планы на 2023 год между», - сказал Байрамов на совместной пресс-конференции с Лавровым.
По его словам, отношения между Баку и Москвой находятся на уровне стратегического партнёрства, в 2022 году наблюдалась высокая динамика контактов между лидерами двух стран, на уровне глав правительств.
Касаясь экономических отношений между двумя странами, Байрамов подчеркнул, что в 2022 году рост взаимного товарооборота составил 24% и он достиг $4 млрд.
«Мы также обсудили ряд проектов, некоторые из которых в стадии разработки, некоторые на стадии реализации. В том числе обсуждался проект развития транспортного коридора «Север-Юг», межрегиональное сотрудничество», - добавил глава МИД Азербайджана.
Х.Насирзаде
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