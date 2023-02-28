Vodafone Украина произвела очередную выплату по еврооблигациям на сумму $12,4 млн

По сообщениям украинских СМИ, Vodafone Украина, телекоммуникационная компания в составе NEQSOL Holding, произвела очередную выплату по еврооблигациям на сумму $12,4 млн.
Несмотря на экономические трудности, возникнувшие в Украине в связи с войной, Vodafone Украина вовремя осуществила выплату очередного купона по еврооблигациям. По условиям размещения еврооблигаций, купонные выплаты производятся каждые 6 месяцев.
Помимо процентных выплат, Vodafone Украина также продолжает погашать основную сумму по еврооблигациям. На сегодняшний день компания досрочно погасила основную сумму в размере $100 млн.
По мнению экспертов, это является свидетельством ответственного отношения компании Vodafone Украина к своим обязательствам и ее финансовой устойчивости, несмотря на военную ситуацию.
Следует отметить, что 11 февраля 2020 года Vodafone Украина, входящая в состав NEQSOL Holding, впервые разместила еврооблигации на международных рынках на сумму $500 млн по ставке 6,2% сроком на 5 лет. Компания добилась самой низкой цены выпуска еврооблигаций среди корпоративных эмитентов Украины с годовой ставкой по облигациям 6,2%.
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