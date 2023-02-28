Санкции ЕС против РФ не сработали, они усиливают зависимость Европы от прямых конкурентов - МИД РФ

Вводимые Евросоюзом ограничения на торговлю с Россией усиливают его зависимость от прямых конкурентов, заявили во вторник в МИД РФ.

"Каждый следующий "пакет" все нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции - это инструмент, который не сработал", - говорится в заявлении официального представителя МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "ЕС может накладывать на себя сколько угодно ограничений применительно к торговле с Россией - это будет лишь усиливать его зависимость от прямых конкурентов".

"ЕС, США и их сателлиты оказались одиноки в своих антироссийских санкциях. Весь остальной мир - мировое большинство - не присоединился ни к одному из "пакетов", отвергнув рестрикции как противоправные, бьющие по глобальной экономике и подрывающие продовольственную и энергетическую безопасность", - заявили в МИД России.

Евросоюз 25 февраля ввел в действие 10-й пакет санкций против России, ограничения коснулись 87 физических и 34 юридических лиц.

Всего новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро, подчеркивается в коммюнике. В нем отмечается, что "с сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию".