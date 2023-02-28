Казахстан считает страны Центральной Азии и США приоритетными партнерами во внешней политике - глава МИД

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Астана продолжит свою многовекторную внешнюю политику, и Центральная Азия с США являются ее основными приоритетами.

"Как было отмечено президентом Токаевым, в качестве наших дипломатических приоритетов Казахстан продолжит свою многовекторную и взвешенную внешнюю политику. И в этом плане и Центральная Азия, и США являются для нас основными приоритетами, что делает формат С5+1 еще более актуальным для Казахстана как для принимающей стороны этого формата", - сказал Тлеуберди на открытии министерской встречи С5+1.

Он подчеркнул, что присутствие глав внешнеполитических ведомств на встрече "показывает политическую волю по укреплению регионального сотрудничества и повышение взаимной устойчивости перед лицом геополитической неопределенности".

"Отрадно видеть, что госсекретарь Блинкен привержен сотрудничеству с Центральной Азией и сейчас совершает первый визит в этот регион", - добавил глава МИД Казахстана.

В Астане проходит министерская встреча "С5+1" (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан + США) с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.