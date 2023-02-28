Дюков: цены на нефть в 2023г будут в диапазоне $80-110/барр

Нефтяной рынок в 2023 году будет подвержен относительно высокой волатильности, цены на нефть будут находиться в диапазоне $80-110/барр., считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Наиболее вероятный диапазон от 80 до 110 (долларов за баррель - ИФ)", - сообщил журналистам Дюков.
"С одной стороны, мы видим профицит на рынке нефти, это безусловно влияет на цену. С другой стороны, сейчас идет изменение структуры рынка нефти и нефтепродуктов, идет переориентация потоков российской нефти и нефтепродуктов на новые рынки. Соответственно, та нефть и нефтепродукты, которая поставлялись на те рынки ранее, теперь идет на другие рынки. Безусловно, это приводит к росту транспортных расходов, отражается на цене для покупателей нефти и нефтепродуктов. И это последствие в том числе того санкционного давления, которое оказывается на РФ", - сказал глава "Газпром нефти".
Он добавил, что волатильность на нефтяном рынке будет относительно высокой, но также отметил, что есть ряд инструментов для борьбы с ней, в частности, ОПЕК+.
"ОПЕК+ - это один из ключевых механизмов, который позволяет снижать волатильность на рынке. (. . .) Время покажет, но ОПЕК+ зарекомендовал себя как эффективный механизм", - сказал Дюков.
Байрамов призывает Армению вернуться к очным переговорам по мирному договору
Байрамов сообщил, что провел с Лавровым обстоятельные обсуждения по широкому кругу вопросов
Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в неконструктивной политике в вопросе нормализации отношений
Азербайджан назвали одним из самых необычных направлений для отдыха в 2023 году
Фильмы и сериалы Disney и Fox станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах
Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира на фоне подъема цены акций Tesla
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Москва не против вовлечения других сторон в нормализацию между Баку и Ереваном, но не хочет видеть в регионе геополитические игры - Лавров
Санкции ЕС против РФ не сработали, они усиливают зависимость Европы от прямых конкурентов - МИД РФ
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Vodafone Украина произвела очередную выплату по еврооблигациям на сумму $12,4 млн
Кредит на развитие сельского хозяйства от Yelo Bank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна