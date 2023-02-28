Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.02 $/bbl +/- WTI 75.68 -0.64 Brent 82.04 -0.78

ТЭК 28.02.2023 15:00

Дюков: цены на нефть в 2023г будут в диапазоне $80-110/барр

Нефтяной рынок в 2023 году будет подвержен относительно высокой волатильности, цены на нефть будут находиться в диапазоне $80-110/барр., считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Наиболее вероятный диапазон от 80 до 110 (долларов за баррель - ИФ)", - сообщил журналистам Дюков.

"С одной стороны, мы видим профицит на рынке нефти, это безусловно влияет на цену. С другой стороны, сейчас идет изменение структуры рынка нефти и нефтепродуктов, идет переориентация потоков российской нефти и нефтепродуктов на новые рынки. Соответственно, та нефть и нефтепродукты, которая поставлялись на те рынки ранее, теперь идет на другие рынки. Безусловно, это приводит к росту транспортных расходов, отражается на цене для покупателей нефти и нефтепродуктов. И это последствие в том числе того санкционного давления, которое оказывается на РФ", - сказал глава "Газпром нефти".

Он добавил, что волатильность на нефтяном рынке будет относительно высокой, но также отметил, что есть ряд инструментов для борьбы с ней, в частности, ОПЕК+.

"ОПЕК+ - это один из ключевых механизмов, который позволяет снижать волатильность на рынке. (. . .) Время покажет, но ОПЕК+ зарекомендовал себя как эффективный механизм", - сказал Дюков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Польская Orlen заявила о прекращении поставок нефти из России МЭА: экспорт нефти из РФ в январе вырос до 5,1 млн б/с, нефтепродуктов - остался на уровне 3,1 млн б/с Правительство РФ намерено с апреля в расчете НДПИ ограничить скидку Urals к Brent в $34-25 за баррель Вопрос о бенчмарке для российской нефти стоит остро, над ним работает СПБМТСБ, ЦБ тоже участвует - Набиуллина ЦБ будет следить за влиянием решения о добровольном сокращении добычи нефти в РФ на цены Новак: РФ приняла решение о сокращении добычи нефти в марте без международных консультаций РФ обсуждала с рядом участников ОПЕК+ планы по снижению добычи нефти - Песков ЦБ РФ снизил прогноз по цене на нефть на 2023 г до $55/барр с $70 Новак: РФ в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с У России большой потенциал для дальнейшего увеличения поставок нефти в Китай - МИД

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az