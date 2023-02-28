Дюков: цены на нефть в 2023г будут в диапазоне $80-110/барр

Нефтяной рынок в 2023 году будет подвержен относительно высокой волатильности, цены на нефть будут находиться в диапазоне $80-110/барр., считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Наиболее вероятный диапазон от 80 до 110 (долларов за баррель - ИФ)", - сообщил журналистам Дюков.

"С одной стороны, мы видим профицит на рынке нефти, это безусловно влияет на цену. С другой стороны, сейчас идет изменение структуры рынка нефти и нефтепродуктов, идет переориентация потоков российской нефти и нефтепродуктов на новые рынки. Соответственно, та нефть и нефтепродукты, которая поставлялись на те рынки ранее, теперь идет на другие рынки. Безусловно, это приводит к росту транспортных расходов, отражается на цене для покупателей нефти и нефтепродуктов. И это последствие в том числе того санкционного давления, которое оказывается на РФ", - сказал глава "Газпром нефти".

Он добавил, что волатильность на нефтяном рынке будет относительно высокой, но также отметил, что есть ряд инструментов для борьбы с ней, в частности, ОПЕК+.

"ОПЕК+ - это один из ключевых механизмов, который позволяет снижать волатильность на рынке. (. . .) Время покажет, но ОПЕК+ зарекомендовал себя как эффективный механизм", - сказал Дюков.