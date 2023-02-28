Украина вступит в НАТО, но нескоро - Столтенберг

Украина может стать членом Североатлантического альянса, но этого не произойдет в ближайшем будущем, заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Союзники по НАТО договорились, что Украина станет членом нашего альянса, но в то же время это долгосрочная перспектива", - сказал Столтенберг в Хельсинки на пресс-подходе с финским премьером Санной Марин.
По его словам, сейчас первостепенной задачей является оказание поддержки Украине.
Столтенберг прибыл в Финляндию для участия в Северном саммите (SAMAK).
Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Байрамов призывает Армению вернуться к очным переговорам по мирному договору
Байрамов сообщил, что провел с Лавровым обстоятельные обсуждения по широкому кругу вопросов
Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в неконструктивной политике в вопросе нормализации отношений
Дюков: цены на нефть в 2023г будут в диапазоне $80-110/барр
BP перестанет публиковать статистический обзор мировой энергетики, новым куратором станет Energy Institute
Азербайджан назвали одним из самых необычных направлений для отдыха в 2023 году
Фильмы и сериалы Disney и Fox станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах
Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира на фоне подъема цены акций Tesla
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Vodafone Украина произвела очередную выплату по еврооблигациям на сумму $12,4 млн
Кредит на развитие сельского хозяйства от Yelo Bank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна