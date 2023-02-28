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Дальнее зарубежье 28.02.2023 15:01

Украина вступит в НАТО, но нескоро - Столтенберг

Украина может стать членом Североатлантического альянса, но этого не произойдет в ближайшем будущем, заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО договорились, что Украина станет членом нашего альянса, но в то же время это долгосрочная перспектива", - сказал Столтенберг в Хельсинки на пресс-подходе с финским премьером Санной Марин.

По его словам, сейчас первостепенной задачей является оказание поддержки Украине.

Столтенберг прибыл в Финляндию для участия в Северном саммите (SAMAK).

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ЧЛЕНСТВО, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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