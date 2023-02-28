ВТС обсудили заместители министров обороны РФ и Армении

Региональную безопасность и военно-техническое сотрудничество (ВТС) обсудили заместители министров обороны РФ Александр Фомин и Армении Карен Брутян в ходе рабочей встречи во вторник, сообщило российское военное ведомство. "В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества, а также состояние региональной безопасности", - отмечает Минобороны России.

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