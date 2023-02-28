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Регион 28.02.2023 15:14

Москва не против вовлечения других сторон в нормализацию между Баку и Ереваном, но не хочет видеть в регионе геополитические игры - Лавров

Россия подтверждает готовность содействовать армяно-азербайджанской нормализации, не против вовлечения третьих сторон в данный процесс, но против геополитических игр в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Россия заинтересована в мирном, стабильном, процветающем Южном Кавказе, именно поэтому мы активно работаем в пользу примирения двух братских нам народов - азербайджанского и армянского", - заявил он, выступая во вторник на заседании Третьего российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

По словам министра, Россия готова оказывать содействие по всем направлениям нормализации между Баку и Ереваном. "Не имеем ничего против того, чтобы другие стороны помогали решить все эти вопросы, прежде всего, достижение договоренностей по мирному договору. Но при понимании, что это будет делаться искренне, исходя из заинтересованности установления здесь прочного мира", - подчеркнул Лавров.

Как он отметил, "иногда создается впечатление, что некоторые внешние, внерегиональные игроки, предлагающие свои услуги, не вполне этими целями руководствуются, рассматривают ситуацию, как повод для очередных геополитических игр".

"Убеждены, что наши партнеры, в том числе в Азербайджане, будут принимать решения самостоятельно, сделают свой выбор в соответствии со своим видением ситуации. Уверен, что они прекрасно понимают риски, которые здесь иногда появляются в результате попыток политизировать и идеологизировать отношения, все усилия по нормализации обстановки в регионе", - сказал Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН/АРМЕНИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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