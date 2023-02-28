Президент Грузии против принятия парламентом закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что использует свое право и наложит вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", инициированный в парламенте фракцией "Сила народа".
"Я категорически против принятия парламентом закона об иностранных агентах, обсуждение которого должно начаться в ближайшее время. В случае принятия этого закона я, используя свое право, наложу на него вето, так как принятие такого закона отделит Грузию от Европы", - сказала во вторник журналистам Зурабишвили.
По заявлению авторов, законопроект предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и средств массовой информации, доход которых (более 20%) поступает из-за рубежа.
Согласно законопроекту, каждый, кто считается агентом иностранного влияния, должен в обязательном порядке быть зарегистрирован в базе данных инагентов государственного реестра. При регистрации необходимо будет отразить полученный доход. Кроме того, согласно законопроекту, организации будут обязаны ежегодно заполнять финансовую декларацию.
Законопроект наделяет Минюст Грузии правом проводить расследование с целью выявления агента иностранного влияния. За нарушение положений законопроекта предусмотрены штрафные санкции. В частности, за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации организация будет оштрафована на 25 тысяч лари ($9,5 тысяч).
Официальные представители США и Евросоюза настоятельно советуют грузинскому парламенту отказаться от принятия закона об иностранных агентах, так как это приведет к еще большей поляризации политических сил Грузии.
Как заявил на прошлой неделе председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, парламентское большинство поддержит принятие закона об иноагентах. Оппозиция намерена в марте начать массовые акции протеста против принятия парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния".
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