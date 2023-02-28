Азербайджан планирует в 2023г увеличить ненефтяной экспорт до $3,5 млрд – глава AZPROMO

Азербайджан планирует в 2023 году довести ненефтяной экспорт до $3,4-3,5 млрд, заявил руководитель Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.
«По итогам 2022 года ненефтяной экспорт Азербайджана впервые превысил $3 млрд. В этом году мы планирует довести ненефтяной экспорт до $3,4-3,5 млрд», - сказал Абдуллаев во вторник на пресс-конференции.
По его словам, в прошлом году ненефтяной экспорт осуществлялся в 107 стран, но основная доля экспорта пришла на 9 стран, среди которых Турция, Россия, США, Швейцария, Грузия, Румыния, Казахстан и др. На долю этих стран пришлось 79% всего ненефтяного экспорта.
Абдуллаев также сообщил, в этом году будет принята «Национальная экспортная стратегия», которая рассчитана на 2023-2026гг.
Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил рекордные $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.
По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.
Б.Рустамбеков
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