Доходы Azerkosmos в январе от эксплуатации спутников сократились на 10%

Доходы «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в январе 2023 года составили $1,8 млн, что на 10% меньше показателя января 2022 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

За январь компания экспортировала спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги в 37 стран. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на Великобританию ($408,7 тыс.), Люксембург ($359,2 тыс.), Францию ($270,2 тыс.), ОАЭ ($146 тыс.) и Пакистан ($87,4 тыс.).

При этом 80% всех доходов общества пришлось на экспорт телекоммуникационных и оптических спутниковых услуг.

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в 2022 году составили $26,6 млн, что на 41,3% меньше показателя 2021 года.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года "Azerkosmos" и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника "Azersky". Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".

Azerkosmos создан в 2010 году. В его функции входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Х.Насирзаде