Axel Springer планирует отказаться от печатных версий Welt и Bild

Германский издательский дом Axel Springer SE планирует со временем полностью отказаться от печатных версий ведущих немецких журналов Bild и Welt, а также намерен сократить штат сотрудников в стране в рамках программы трансформации бизнеса.

Как говорится в пресс-релизе компании, она рассчитывает повысить прибыль немецкого подразделения на 100 млн евро в течение трех лет за счет наращивания выручки и сокращения расходов.

Объем планируемых увольнений не сообщается. MarketWatch пишет, что речь идет примерно о 300 сотрудниках, причем сокращения не затронут журналистов и редакторов.

"Печатные издания все еще приносят прибыль и являются незаменимыми для читателей и рекламодателей. Поэтому полный переход на цифровую платформу займет несколько лет. Однако нам нужно готовится к этому и активно заниматься этой трансформацией", - сказал глава издательства Матиас Допфнер.