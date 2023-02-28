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Бизнес и законодательство 28.02.2023 16:17

Азербайджан разрабатывает механизм выдачи экспортерам логистических субсидий

Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) разрабатывает механизм выплат экспортерам ненефтяной продукции логистических субсидий, заявил руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

«Мы разрабатываем механизм выплат экспортерам логистических субсидий и в марте представим свои предложения правительству Азербайджана. Надеемся, что механизм будет принят в первой половине текущего года», - сказал Абдуллаев во вторник на пресс-конференции.

По его словам, предполагается, что субсидии будут выдаваться на 5 лет и покрывать порядка 50-60% логистических расходов экспортеров.

«Для компаний осуществляющих свою деятельность на освобожденных территориях субсидии могут достигать 100%, а сроки их выдачи - 10 лет», - сказал он, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Глава AZPROMO подчеркнул, что основная идея выдачи логистических субсидий заключается в диверсификация экспортных направлений. «Субсидии не будут выдаваться экспортерам, отправляющим продукцию по традиционным направлениям, так как в этом нет особого смысла. Что же касается интересных направлений - это рынки стран Персидского залива и Европы», - подчеркнул Абдуллаев.

Он также отметил, что если в первой половине года будет принято решение по выплатам логистических субсидий, то до конца 2023 года, скорее всего, будут осуществлены пилотные проекты. В полном объем субсидирование планируется запустить уже в 2024 году.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЛОГИСТИКА, ЭКСПОРТ, СУБСИДИИ

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