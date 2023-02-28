Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня

Ежегодная, 28-я международная выставка Caspian Oil&Gas 2023 пройдет в Баку 31 мая – 3 июня 2023 года, говорится в сообщении компании Iteca, являющейся одним из организаторов мероприятия.

Экспозиция выставки будет организована по нескольким направлениям: транспортировка и добыча нефти и газа, инновационные технологии, химическая промышленность и т.д.

Выставка состоится в рамках Бакинской энергетической недели (БЭН), которая пройдет с 1 по 3 июня при официальной поддержке Минэнерго Азербайджана и компании SOCAR.

БЭН включает выставку Caspian Oil&Gas, 11-ю Каспийскую международную выставку «Caspian Power» («Энергетика и зеленая энергия), а также 28-ой Бакинский энергетический форум.

На выставке «Caspian Power» будут представлены проекты и предложения по развитию и использованию энергетики и возобновляемых источников энергии, состоится обмен передовым опытом по использованию энергии, будет представлена ​​информация о новейших технологических продуктах и ​​стратегиях развития области электроэнергетики. Программа выставки охватит возобновляемые источники энергии, IT технологии в сфере энергетики, радиационную и экологическую безопасность, энерго- и ресурсосберегающие технологии и другие темы.

В повестку Бакинского энергетического форума включены такие темы, как: «Новые энергетические условия в переходный период», «Глобальные энергетические перспективы», «Возобновляемый энергетический потенциал Каспийского региона», «Четвертая промышленная революция в энергетике», «Роль газоснабжения в период энергетического кризиса» и др.

Специальная сессия Бакинской энергетической недели в этом году пройдет в городе Нахчыван под названием «Зеленый энергетический потенциал Нахчывана и Восточного Зангезура».

Во всех трех мероприятиях, организованных в рамках Бакинской энергетической недели, примут участие компании из Азербайджана, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Израиля, Италии, ОАЭ, Франции, Швейцарии, Канады, Казахстана, Королевства Нидерландов, Таиланда, Монако, России, США, Турции и других стран.

Также будут организованы встречи формата «B2B», различные тематические мероприятия и дискуссии с участием местных и зарубежных компаний.

Н.Аббасова