Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня

Ежегодная, 28-я международная выставка Caspian Oil&Gas 2023 пройдет в Баку 31 мая – 3 июня 2023 года, говорится в сообщении компании Iteca, являющейся одним из организаторов мероприятия.
Экспозиция выставки будет организована по нескольким направлениям: транспортировка и добыча нефти и газа, инновационные технологии, химическая промышленность и т.д.
Выставка состоится в рамках Бакинской энергетической недели (БЭН), которая пройдет с 1 по 3 июня при официальной поддержке Минэнерго Азербайджана и компании SOCAR.
БЭН включает выставку Caspian Oil&Gas, 11-ю Каспийскую международную выставку «Caspian Power» («Энергетика и зеленая энергия), а также 28-ой Бакинский энергетический форум.
На выставке «Caspian Power» будут представлены проекты и предложения по развитию и использованию энергетики и возобновляемых источников энергии, состоится обмен передовым опытом по использованию энергии, будет представлена информация о новейших технологических продуктах и стратегиях развития области электроэнергетики. Программа выставки охватит возобновляемые источники энергии, IT технологии в сфере энергетики, радиационную и экологическую безопасность, энерго- и ресурсосберегающие технологии и другие темы.
В повестку Бакинского энергетического форума включены такие темы, как: «Новые энергетические условия в переходный период», «Глобальные энергетические перспективы», «Возобновляемый энергетический потенциал Каспийского региона», «Четвертая промышленная революция в энергетике», «Роль газоснабжения в период энергетического кризиса» и др.
Специальная сессия Бакинской энергетической недели в этом году пройдет в городе Нахчыван под названием «Зеленый энергетический потенциал Нахчывана и Восточного Зангезура».
Во всех трех мероприятиях, организованных в рамках Бакинской энергетической недели, примут участие компании из Азербайджана, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Израиля, Италии, ОАЭ, Франции, Швейцарии, Канады, Казахстана, Королевства Нидерландов, Таиланда, Монако, России, США, Турции и других стран.
Также будут организованы встречи формата «B2B», различные тематические мероприятия и дискуссии с участием местных и зарубежных компаний.
Н.Аббасова
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