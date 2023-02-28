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Бизнес и законодательство 28.02.2023 16:32

В России будет проведена маркетинговая кампания азербайджанских вин

В России планируется проведение винной маркетинговой кампании, заявил руководитель Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

«AZPROMO и Министерство сельского хозяйства Азербайджана проводят исследование рынков вина. В этом году мы планируем проведение винной маркетинговой компании в России и надеемся, что она будет очень удачной», - сказал Абдуллаев во вторник на пресс-конференции.

Он также отметил, что в этом году ожидается увеличение квот на поставку спиртных напитков из Азербайджана в Турцию.

«В Турции также планируется проведение винной маркетинговой кампании. Также такие кампании в дальнейшем будут организованы в странах Центральной Азии и т.д.», - сказал Абдуллаев.

Касаясь экспорта азербайджанских вина, Абдуллаев отметил что, в 2022 году объем поставок данной продукции на внешние рынки составил на $6 млн. «Это не так много, но этому есть свои объективные причины. Нам необходимо увеличивать площади технических сортов винограда, из которых делаются вины, особенно местные сорта», - подчеркнул Абдуллаев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВИНА, РОССИЯ, КАМПАНИЯ


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