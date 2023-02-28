США, Южная Корея и Япония провели первую встречу в рамках трехстороннего диалога по экономической безопасности

Представители США, Южной Кореи и Японии приняли участие в первой встрече в формате недавно созданного трехстороннего диалога по обеспечению экономической безопасности, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на заявление офиса южнокорейского президента.

В переговорах в Гонолулу накануне приняли участие секретарь президента Южной Кореи по вопросам устойчивости экономики Ван Юн Чжон, старший директор по технологиям в Совете национальной безопасности США Тарун Чабра и их коллега из Японии Ясуо Такамура.

В частности, стороны обсуждали сотрудничество в сфере ключевых и передовых технологий, включая космические, биологические и квантовые. Также речь шла о стабилизации цепочек поставок полупроводников, аккумуляторов и важнейшего минерального сырья.

В администрации напомнили, что Сеул и Вашингтон в 2022 году запустили и двусторонний формат диалога по экономической безопасности. Согласно заявлению, трехсторонние контакты Южной Кореи, США и Японии в этой сфере позволят укрепить каналы поставок товаров, усилят возможности реагировать на кризисы, позволят защитить и распространять базовые и перспективные технологии.

В начале февраля сообщалось, что власти Индия и США согласовали план действий с целью усилить сотрудничество в сферах оборонной промышленности, создания полупроводников, космических исследований. В Вашингтоне также пообещали работать над отменой барьеров, предусмотренных режимом экспортного контроля в отношении Индии.

При этом неназванный представитель американской администрации сказал изданию "Хиндустан Таймс", что конкуренция со стороны КНР стало главной причиной выработки плана технологического и промышленного сотрудничества США и Индии.