Государства ЕС объединят усилия по разработке новых проектов ядерной энергетики

Одиннадцать стран ЕС заявили во вторник о своем желании "усилить европейское сотрудничество" в ядерной энергетике для разработки "новых проектов" с учетом атомной энергии в декарбонизации экономики, сообщила газета Le Figaro.
Одиннадцать государств (Франция, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Финляндия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения) соглашаются "поддерживать новые ядерные проекты", основанные, в частности, "на инновационных технологиях", а также "эксплуатацию существующих электростанций", ссылается издание на декларацию министров энергетики, которые 27-28 февраля участвовали в Стокгольме в неформальном Совете ЕС по вопросам телекоммуникаций, транспорта и энергетики.
При этом газета указывает на инициативную роль Франции в развитии такой перспективы.
В понедельник член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон заявила журналистам в Стокгольме, что за год в энергетической системе Европы произошли значительные изменения, и ЕС существенно сократил свою зависимость от российских энергоисточников.
При этом она призвала не останавливаться на достигнутом и продолжать "работу по диверсификации, внедрению возобновляемых источников энергии, сокращению спроса на энергию и по ее хранению".
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