Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.02 $/bbl +/- WTI 75.68 -0.64 Brent 82.04 -0.78

ТЭК 28.02.2023 22:38

Государства ЕС объединят усилия по разработке новых проектов ядерной энергетики

Одиннадцать стран ЕС заявили во вторник о своем желании "усилить европейское сотрудничество" в ядерной энергетике для разработки "новых проектов" с учетом атомной энергии в декарбонизации экономики, сообщила газета Le Figaro.

Одиннадцать государств (Франция, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Финляндия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения) соглашаются "поддерживать новые ядерные проекты", основанные, в частности, "на инновационных технологиях", а также "эксплуатацию существующих электростанций", ссылается издание на декларацию министров энергетики, которые 27-28 февраля участвовали в Стокгольме в неформальном Совете ЕС по вопросам телекоммуникаций, транспорта и энергетики.

При этом газета указывает на инициативную роль Франции в развитии такой перспективы.

В понедельник член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон заявила журналистам в Стокгольме, что за год в энергетической системе Европы произошли значительные изменения, и ЕС существенно сократил свою зависимость от российских энергоисточников.

При этом она призвала не останавливаться на достигнутом и продолжать "работу по диверсификации, внедрению возобновляемых источников энергии, сокращению спроса на энергию и по ее хранению".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, АТОМ, ЭНЕРГЕТИКА


Похожие новости


Участники переговоров в Вене по иранскому атому возвращаются в свои столицы для консультаций ЕС предложил финальный текст документа по восстановлению СВПД Боррель советует Ирану поторопиться с возвращением на переговоры по атому ЕС надеется, что избрание нового президента Ирана не повлияет на переговоры по иранскому ядерному соглашению - Боррель Соглашение по иранскому атому "болеет, но еще живо" - Могерини Сохранение ядерной сделки поможет в переговорах с Ираном по баллистическим ракетам - Могерини Столтенберг не ожидает размещения новых ядерных ракет в Европе ЕС и Китай подтвердили необходимость соблюдения соглашения по иранскому атому - Туск ЕС стремится сохранить ядерное соглашение с Ираном, заявляет представитель Могерини ЕС доверяет выводам МАГАТЭ о выполнении Ираном СВПД - Коцьянчич

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az