США пообещали проинформировать Астану о возможном применении вторичных санкций

Казахстан и США проводят регулярные консультации с целью избежать негативных санкционных последствий для казахстанской экономики, сообщил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.
"Между правительством Казахстана и США проводятся регулярные консультации по этому вопросу - по избежанию негативных последствий в экономике Казахстана, а также во избежание возможных вторичных санкций. С двух сторон назначены национальные координаторы. Они на регулярной связи между собой, и американская сторона, мы благодарны, заранее проинформирует нас о возможных кейсах, по которым будут возможно применены вторичные санкции", - сказал Тлеуберди во вторник на брифинге по итогам министерской встречи С5+1 в астане.
По его словам, в Казахстане сейчас нет ни одной компании или сектора, который бы находился под вторичными санкциями.
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